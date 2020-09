Velostazione, il Comune di Corato cerca i futuri gestori della struttura

gestione degli stalli ( 70 posteggi di cui 5 per ricarica e- bike);

gestione ciclofficina per la manutenzione e riparazione delle biciclette ;

pulizia, manutenzione ordinaria e custodia della struttura comprensiva di due servizi igienici ( uno per disabili /donne + uno per uomini) ;

Realizzazione di eventi ed attività complementari, nonché attività di formazione/informazione anche in ambito scolastico.

entro e non oltre il 30.09.2020.

In vista dell'imminente completamento dei lavori di realizzazione della Velostazione di Corato, sita tra via Mercalli, viale Diaz e via Ardigò, ed avvio della procedura per l'affidamento delle attività di gestione, l'Amministrazione Comunale di Corato intende avviare una indagine esplorativa finalizzata ad accertare l'interesse degli operatori economici, nonché a consentire la partecipazione pubblica nel fornire contributi di idee e proposte per la gestione de quo, da affidare con eventuale successiva procedura di gara.Con l'avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e lo stesso non vincola in alcun modo l'Amministrazione nei confronti dei partecipanti.La Velostazione, costruita tramite contributo finanziario a valere su P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" azione 4.4 - Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane -, si pone nell'ottica della riqualificazione urbana dell'area e nasce dalla necessità di garantire un luogo di comodo approdo per tutti coloro che, e sono un numero sempre maggiore, trovano nell'uso della bicicletta, la forma più vantaggiosa di spostamento.L'obiettivo che il progetto si pone è quello di rafforzare la coscienza ecologica, la mobilità sostenibile e di conseguenza migliorare il tenore di vita dei cittadini diminuendo gli inconvenienti del traffico.Al fine di indurre altresì il maggior utilizzo del trasporto pubblico, la Velostazione si trova nel punto più prossimo alla stazione ferroviaria di Corato collocata a soli 250 mt. di distanza.Realizzata in legno in tecnologica x-lam, ignifugo, la Velostazione consta di 7 moduli dotati di tetto a 2 falde e si trova all'interno dell' area scoperta adibita a giardino pubblico tra Via Mercalli e Viale Diaz e via Ardigò.I ciclisti e gli amatori potranno parcheggiare la propria bicicletta presso un punto sicuro e comodo accanto alla stazione o al trasporto pubblico, e troveranno nella velostazione anche un comodo punto per la manutenzione della propria bicicletta data la presenza di una ciclofficina aperta al pubblico.La struttura si presta altresì alla possibilità di essere utilizzata per l'organizzazione di eventi, incontri, attività che possano sviluppare nei cittadini maggior coscienza ecologica, approfondire nuove modalità di viabilità sostenibile, disponibilità a riunirsi in modo costruttivo, attivandosi con iniziative che includano il più possibile la cittadinanza nell'ottica della maggior sensibilizzazione ai temi sociali ed ecologici.La Velostazione occupa una superficie di mq 170 di cui 30 destinati a ciclofficina ed ha una capienza di 70 posti bici di cui 5 dotati di presa elettrica per ricarica batterie e- bike. L'intera area è dotata di videosorveglianza eventualmente collegabile al Comando della Polizia Municipale.I contributi di idee e proposte pervenuti saranno valutati dall'Amministrazione al fine di elaborare un progetto di gestione il più efficiente ed efficace al fine di garantire una struttura utile alla cittadinanza nell'ottica della sempre crescente coscienza ecologica ed in vista di una successiva procedura di gara.Nella successiva fase di affidamento, ai sensi dell'art. 13 c.3 della L.R.. n.1 del 23 Gennaio 2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica", per la gestione della velostazione sarà data priorità alle offerte delle aziende di trasporto ovvero delle cooperative sociali. In assenza di queste, saranno valutate anche le offerte presentate da altri soggetti operanti nel settore.I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.All'affidatario sarà concessa la gestione e il diritto di godimento della struttura per tutto il periodo contrattuale. Le attività costituenti l'oggetto del contratto sono le seguenti:Tutte le iniziative ed attività complementari dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Per le suddette attività il Comune concede la struttura indicata in comodato d'uso gratuito, e attrezzature e arredi in dotazione della stessa.La sostenibilità economica dell'attività proviene esclusivamente dalla vendita dei servizi in oggetto offerti al pubblico: proventi della ciclofficina, tariffa posteggio, eventuali attività di formazione/informazione ed eventi vari. Dovrà essere prevista una gestione totalmente automatizzata prevedendo altresì addebito su carta di credito del pagamento al ritiro del proprio mezzo per agevolare l'utenza.Il sistema tariffario sarà differenziato in base al tipo di parcheggio sceltoL'affidamento de quo avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della stipula del contratto. Al termine di detto periodo il Comune di Corato rientrerà nel pieno possesso della strutturaLa gestione dovrà essere automatizzata e sarà pertanto onere dell'affidatario sia la predisposizione dell'hardware e software gestionale, nonché il canone della relativa manutenzione. È, altresì, a carico dell'affidatario: cauzione definitiva; ottenimento delle necessarie autorizzazioni; nomina di un referente responsabile per i rapporti con il Comune e con l'utenza; misure di sicurezza; tutela a favore dei visitatori e degli utenti; rendicontazione semestrale; impiego personale; assicurazione per responsabilità civile per danni a cose, persone e terzi; manutenzione e custodia della struttura e delle biciclette posteggiate; tutte le utenze e il costo della vigilanza.Si chiede agli operatori economici interessati all'affidamento dell'attività di gestione della Velostazione, di comunicare al Comune di Corato il proprio interesse, utilizzando il modulo allegato (all. A) all'avviso pubblicato sul sito del Comune al seguente link , da compilare e inviare tramite pec al seguente indirizzo: lavori.pubblici@pec.comune.corato.ba.it