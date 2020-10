Va a votare a 107 anni: "Voglio eleggere il mio sindaco"

C'era anche la nonnina di Corato tra i 19545 elettori che hanno scelto di recarsi alle urne del ballottaggio nel primo giorno di votazioni.Lucia De Laurentis, classe 1913, 107 anni suonati, si è presentata con la sua tessera elettorale e il suo documento di riconoscimento nel seggio allestito nella scuola Cifarelli per poter esprimere legittimamente il suo voto.È l'elettrice più longeva di Corato.Al primo turno non se l'era sentita di andare a votare. "Tre schede l'hanno un po' scoraggiata" raccontano i nipoti. Ma al ballottaggio nonna Lucia non è voluta mancare. "Voglio scegliere il mio sindaco" ha detto ai suoi nipoti che l'hanno accompagnata a svolgere il suo diritto dovere di voto.Lucia è entrata in cabina ed ha espresso la sua preferenza. Chi è il candidato sindaco prescelto? "Il voto è segreto".