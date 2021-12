Vaccino, al via terza dose anche per la fascia 12-17 anni

Il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro comunica che dal 27 dicembre potranno prenotare e ricevere la dose booster o terza dose anche tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni;e tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti, così come autorizzato dal commissario straordinario per l'emergenza covid.La somministrazione potrà avvenire negli hub vaccinali, previa prenotazione sul sito la Puglia ti vaccina; il servizio farmacup; i CUP; nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie.Si ricorda che per le persone che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e non si sono vaccinate entro i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo e che le persone che hanno contratto l'infezione entro 14 giorni dalla prima dose, possono completare il ciclo vaccinale con una somministrazione entro 6 mesi (180 giorni) dalla documentata infezione.Dopo ulteriori 5 mesi (150 giorni) è possibile ricevere il richiamo.