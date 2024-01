Valutazione incidenza ambientale, oggi un convegno a Corato

Powered by

Continua il ciclo di seminari dedicato alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA DPR 357/1997) promosso dai dagli ordini professionali provinciali di Architetti, Ingegneri e Geologi e dai comuni. Dopo Gravina e Gioia del Colle, Corato sarà la sede del prossimo Focus formativo, dove il oggi, a partire dalle 15.30 nel teatro comunale, istituzioni, amministratori e tecnici analizzeranno, ognuno nel proprio ruolo, la delibera di giunta ( 1116/2023) con la quale sono state approvate le nuove modalità di prevalutazione sito specifiche degli interventi edilizi nei siti della Rete Natura 2000.L'evento metterà in rilievo luci ed ombre diun provvedimento nato con la finalità di semplificare le procedure di valutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi la cuiapplicabilità pur tuttavia risente di qualche criticità. Agli iscritti agli ordini professionali aderenti all'iniziativa è previsto il riconoscimentodi crediti deontologici ( 3 per gli architetti).L'evento è organizzato da: Ordine Architetti PPC Provincia di Bari Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari Ordine dei Geologi Comune di Corato. Con il Patrocinio: Città metropolitana di Bari Comune di Ruvo Comune Di Terlizzi Parco Alla Murgia Ordine Architetti Bat Ordine dei Geologi.