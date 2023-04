Conferimento rifiuti, vandali svuotano cartoni di spazzatura per strada e sulle auto

Questa notte dei vandali hanno divelto la spazzatura correttamente depositata fuori da un'attività in Via Sant'Elia, spargendola sulla strada e sulle auto in sosta.Quando i mezzi comunali, attorno alle 2 di questa notte, sono passati dalla zona per la consueta raccolta, l'amara scoperta. Ci sono voluti diversi minuti per ripulire la zona interessata.Un atto sciocco, inutile, senza senso. Cosa può spingere una o più persone a commettere una cosa simile? La diseducazione, certamente. Oppure, visto l'orario, l'alcol. O semplicemente la noia. Una cosa è certa il soggetto/soggetti autori dell'atto non brilleranno in acume ed intelligenza.