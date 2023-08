"Nessuno è un'isola", scritte sotto il murales di Daniele Geniale

È durato poche ore intonso il meraviglioso murales di Daniele Geniale, sito in Via Aurelia (zona 167) ed intitolato "Nessuno è un'isola". Nella giornata di ieri infatti, uno o più ignoti, molto probabilmente abitanti del quartiere, hanno imbrattato il muro sottostante l'opera con una frase che lascia poco spazio ad interpretazioni: "Noi siamo il problema".L'episodio non fa altro che sottolineare il livello di degrado in cui verte quella zona di Corato e fa riflettere su una cosa: più che di rigenerazione urbana, a noi servirebbe della sana rigenerazione umana. Ma purtroppo quest'ultima non va a buon mercato. E per i miracoli non siamo ancora attrezzati.