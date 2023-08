Imbrattata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza di Piazza Almirante

La panchina rossa di Piazza Almirante, simbolo delle donne vittime di violenza che non ce l'hanno fatta, negli scorsi giorni è stata imbrattata e vandalizzata.Inaugurata nel novembre 2021 partendo da un'iniziativa del collettivo PTTA (Progetto Transfemminista Territoriale Antioppressioni), la panchina presenta una targa con la scritta "Se lui è violento, Non sei sola" con di seguito il numero utile d'emergenza per antiviolenza e stalking.Ed è stata proprio la targa ad essere oggetto di vandalismo: uno o più ignoti hanno ricoperto la scritta "Non sei sola" ed il numero d'emergenza con della vernice argento. Un gesto forte, preoccupante, che va a ledere e calpestare il senso stesso di quella panchina.Non si è fatta attendere la replica del collettivo PTTA che sui social denunciano il fatto in una Instagram Story: "Contro la violenza sistematica di genere non ci zittirete, non ci cancellerete. Se toccano una, rispondiamo tutte".