Venerdì 18 novembre, con inizio fissato per le ore 16, è prevista una riunione straordinaria del consiglio comunale di Corato, con eventuale seconda convocazione fissata per martedì 22.Cinque i punti all'ordine del giorno, su tutti l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021. Si discuterà in seguito di due interrogazioni in merito ai lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II ed ai costi, alle tariffe e al progetto di evoluzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi presentate dal consigliereLa massima assise affronterà anche il tema dell'interrogazione del gruppoin merito alla vasca di laminazione di contrada Maccarone e all'aggiornamento della mappa del rischio idrogeologico.Si procederà quindi alla ratifica di una deliberazione di Giunta del 19 ottobre relativa ad alcune variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024.Il consiglio di venerdì sarà un banco di prova per la maggioranza a sostegno del Sindaco, non esente da alcune frizioni interne la cui consistenza andrà naturalmente verificata al momento del voto, specie sul bilancio consuntivo.