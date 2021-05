Venti forti, è allerta gialla anche su Corato

La protezione civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta gialla per vento su tutta la Puglia dalle 00:00 del 17 maggio e per le successive 24 ore.Si prevedono venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca anche su Corato.La Protezione Civile raccomanda di:1) prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;2) evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole…);3) non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili.