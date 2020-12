Venti forti e di burrasca, è allerta arancione

Sale il livello di allerta meteo per quanto riguarda i venti su Corato e in tutta la Puglia.La Protezione Civile ha infatti diramato allerta arancione prevedendo, dalla mezzanotte per le successive 20 ore, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, su tutto il territorio, con temporanei rinforzi di burrasca forte su tutti i settori costieri e su quelli appenninici.Non si arresta, quindi, il maltempo e resta gialla l'allerta per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio.