“Verrano a chiederti del tuo paese”, concorso fotografico sulle feste patronali

Organizzato da Pro Loco Supersano in collaborazione con PugliArmonica e il patrocinio di UNPLI Puglia

La Pro Loco Supersano in collaborazione con l'associazione PugliArmonica, con il patrocinio di UNPLI Puglia, dell'Assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia e del Comune di Supersano organizza il primo contest fotografico "Verrano a chiederti del tuo paese".In un momento storico particolare segnato dall'emergenza sanitaria Covid-19, la Pro Loco Supersano, intende focalizzare la sua attività su un tema sensibile a molti, ossia, la salvaguardia delle feste patronali o di quelle legate alla tradizione: da sempre fenomeno attrattivo in ogni paese della regione.Protagoniste, naturalmente, saranno le istantanee realizzate da fotografi professionisti o amatoriali che racconteranno i momenti più significativi delle feste.Come non pensare ai Riti della Settimana Santa di Taranto piuttosto che di Gallipoli, le Focare di San Giuseppe, o la Notte della Taranta, tutti eventi annullati ma da sempre fonte di indotto turistico ed economico?La partecipazione al contest potrà avvenire entro il 31 maggio ed è a titolo gratuito.Per maggiori info e regolamento scrivere alla mail: proloco.supersano@libero.it o contattare su whatsapp il numero 3515679971.