Attualità

Tradizione o Trauma? Il “Bombardamento” della Festa Patronale a Corato

Appello alla cittadinanza: proteggiamo i nostri animali

Corato - domenica 24 agosto 2025 13.32
Questa sera, in occasione della festa patronale di Corato, è previsto il consueto "bombardamento" pirotecnico.
Un evento che, se da un lato richiama la tradizione, dall'altro rappresenta un serio pericolo per gli animali domestici.
LEAL – Lega Antivivisezionista, sezione di Corato, lancia un appello urgente: tenete al sicuro cani e gatti, lontano da terrazzi e balconi. Chiudete porte e cancelli per evitare fughe dettate dal panico
Per molti animali, i botti non sono festeggiamenti, ma vere e proprie esplosioni di terrore.
Il rumore assordante può provocare stress, disorientamento, e in alcuni casi anche gravi conseguenze fisiche.
È fondamentale che ogni cittadino si attivi per garantire un ambiente protetto e tranquillo ai propri compagni a quattro zampe.
LEAL sottolinea come queste pratiche, pur radicate nella cultura locale, siano ormai antiche e inutili, soprattutto alla luce della crescente sensibilità verso il benessere animale.
È forse giunto il momento di ripensare le modalità con cui celebriamo le nostre ricorrenze, cercando un equilibrio tra memoria storica e rispetto per la vita.
