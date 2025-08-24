Tradizione o Trauma? Il “Bombardamento” della Festa Patronale a Corato

Questa sera, in occasione della festa patronale di Corato, è previsto il consueto "bombardamento" pirotecnico.Un evento che, se da un lato richiama la tradizione, dall'altro rappresenta un serio pericolo per gli animali domestici.LEAL – Lega Antivivisezionista, sezione di Corato, lancia un appello urgente: tenete al sicuro cani e gatti, lontano da terrazzi e balconi. Chiudete porte e cancelli per evitare fughe dettate dal panicoPer molti animali, i botti non sono festeggiamenti, ma vere e proprie esplosioni di terrore.Il rumore assordante può provocare stress, disorientamento, e in alcuni casi anche gravi conseguenze fisiche.È fondamentale che ogni cittadino si attivi per garantire un ambiente protetto e tranquillo ai propri compagni a quattro zampe.LEAL sottolinea come queste pratiche, pur radicate nella cultura locale, siano ormai antiche e inutili, soprattutto alla luce della crescente sensibilità verso il benessere animale.È forse giunto il momento di ripensare le modalità con cui celebriamo le nostre ricorrenze, cercando un equilibrio tra memoria storica e rispetto per la vita.