Verso una nuova pedagogia dei nonni: a Corato la presentazione dei risultati

a partire dalle ore 9:00, presso la Sala Conferenze della Fondazione Vincenzo Casillo, in Via Sant'Elia (Z.I.) a(Ba), si svolgerà l'evento di presentazione dei risultati della ricerca internazionale, intitolata "Verso una nuova pedagogia dei nonni: un progetto partecipativo", promossa dalla Facoltà di Scienze Artistiche, Umanistiche e Sociali (AHESS) dell'Università Anglia Ruskin (ARU) in UK, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Corato e della Fondazione Vincenzo Casillo.Il progetto di ricerca nasce dalla consapevolezza che i nonni, e in genere gli anziani, costituiscono un valore fondativo per l'educazione emotiva e sociale dei bambini e dei giovani, e per lo sviluppo dell'identità singola e collettiva, contribuendo ad informare le diverse generazioni di un senso di appartenenza comunitario di fondamentale importanza per il benessere delle comunità e per lo sviluppo della coesione sociale.Nel corso dell'incontro - introdotto da(Presidente Fondazione Casillo),(Sindaco del Comune di Corato),(Ass.re alle Politiche Sociali con delega alla Terza Età del Comune di Corato) e(Preside della Facoltà AHESS) – i relatori, provenienti dal mondo accademico e delle professioni, affronteranno temi ed aspetti a carattere interdisciplinare, inerenti tra gli altri: lo status giuridico della nonnità (- Avvocato); la relazione di apprendimento tra nonni e nipoti (– Docente e ricercatrice nel campo della prima infanzia); lo sviluppo di nuove categorie socio-pedagogiche tra genitorialità e anzianità (– Università di Bari); la natura dell'educazione e i nonni (– Emerito University of Glasgow); gli anziani e la tecnologia (– Università di Bari); le opportunità e le sfide per una ricerca-azione partecipativa sulla nonnità (– Emerita Liverpool Hope University).La conclusione della conferenza sarà dedicata alla presentazione del progetto e dei risultati da parte del Team di ricerca, composto da:(Anglia Ruskin University, Cambridge & Chelmsford),(ricercatrice Italiana, Anglia Ruskin University),(University of the Arts, London) e(Anglia Ruskin University, Cambridge & Chelmsford). Presenzierà l'evento il foltoche ha partecipato attivamente al conseguimento dei risultati del progetto attraverso la produzione di testi scritti, interviste, foto, video e ulteriori attività.L'incontro vuole porsi come un momento di riflessione interdisciplinare ed internazionale sulle opportunità intergenerazionali, e come punto di apertura verso ulteriori prospettive, di analisi e disseminazione della ricerca, che riguardano anche comunanze e peculiarità tra il contesto pugliese e italiano, e il contesto anglosassone.La comunità è invitata.