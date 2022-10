Da martedì 11 ottobre le associazioni, le cooperative e gli enti pubblici e privati che operano nel territorio senza fini di lucro e con finalità educative, ricreative, sportive e socio-culturali, possono candidare un progetto da realizzarsi nel Comune di Corato da ottobre a dicembre 2022, in diverse aree.Area A:(contributo massimo 2.000 euro)Sono ammissibili progettualità orientate a realizzare ex-novo o potenziare attività sportive e/o artistiche rivolte ai minori (musica, danza, teatro, fotografia, etc.) ad oggi già in essere.Area B:(contributo massimo 4.000 euro)Sono ammissibili progettualità che prevedono la realizzazione di un percorso di animazione di comunità, in collaborazione con i residenti e le organizzazioni presenti nei quartieri di riferimento. Le attività dovranno svolgersi esclusivamente nell'area del rione Belvedere e/o nell'area di via Aurelia/via Tuscolana e dintorni.Area C:(contributo massimo 4.000 euro)Sono ammissibili progettualità finalizzate a realizzare ex-novo o a potenziare attività di doposcuola e/o di formazione professionale rivolte ai minori in età scolare.Area D:(contributo massimo 5.000 euro)Sono ammissibili le progettualità orientate a promuovere attività di ascolto e supporto psicologico, individuale o di gruppo, oltre che iniziative di sensibilizzazione per il benessere psicologicodei minorenni.Risulteranno ammesse sedici proposte progettuali di cui: otto relative all'Area A (attività sportive e/o artistiche); tre relative all'Area B (animazione di comunità nei quartieri); tre relative all'Area C (formazione extrascolastica o professionale); due relative all'Area D (promozione del benessere psicologico). L'Avviso è finanziato con risorse di cui all'articolo 39 del Decreto Legge n° 73 del 21 giugno 2022, per un ammontare di 51.163,69 euro.Le proposte saranno valutate da una commissione nominata dal Dirigente del V Settore che procederà a stilare quattro graduatorie, una per ciascuna area di intervento. Eventuali residui di risorse rinvenienti da una o piùaree di intervento potranno essere riallocati ad aree che necessitano di risorse aggiuntive.L'ente si riserva inoltre di procedere con scorrimenti di graduatoria, eventualmente aggiungendo ulteriori risorse.La proposta progettuale dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 24 ottobre 2022, tramite PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it .Per ogni informazione e/o chiarimento, è possibile contattare l'Ufficio al numero 080/9592410 o via mail: servizisociali@comune.corato.ba.it.«Continuano le iniziative di contrasto alle povertà educative dei minori e di rafforzamento della comunità educante della nostra città» hanno affermato il Sindacoe l'assessore alle politiche sociali. «"Innesti" nasce da un lavoro di lettura dei bisogni e dei desideri presenti nel territorio: con questo avviso pubblicovogliamo innestare processi sperimentali di innovazione sociale che mettono per la prima volta al centro il tema del benessere psicologico e il sostegno extra-scolastico. Anche l'animazione di comunità prosegue, indirizzandosi questa volta ad altri quartieri tradizionalmente abbandonati dagli interventi pubblici e privati».