Bando "Educare in Comune", cercasi partner per la realizzazione dei progetti

radicamento strutturale ed operativo nel territorio oggetto degli interventi del progetto;

esperienze e competenze nell'ambito delle aree di intervento del progetto;

abbiano finalità aderenti alle aree tematiche A. e B. descritte nell'allegato 1 dell'Avviso Pubblico "Educare in Comune" pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia;

comprovino di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività nell'area tematica per la quale si concorre.

Il Sindaco, d'intesa con la Giunta Comunale, con Delibera di Giunta del 18/02/2021, intende partecipare al bando "Educare in comune" del Dipartimento per le politiche della famiglia, volto al finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni.Per partecipare al bando, gli uffici del Comune di Corato di concerto con gli Assessorati alle Politiche Educative e alle Politiche Sociali, Beniamino Marcone e Felice Addario, hanno elaborato due proposte progettuali afferenti a due aree tematiche: "Famiglia come risorsa" e "Relazione e inclusione".Per essere coinvolti come partner nella realizzazione dei progetti, da oggi e sino a giovedì 25 febbraio ore 10.00, sarà possibile aderire alla manifestazione d'interesse pubblicata sull'albo pretorio al link: http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1006907 Per la prima area tematica, "Famiglia come risorsa", la proposta progettuale dal titolo "Tessere" ha come obiettivo quello di supportare e ripensare una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere famigliare basati sulla cura, la socializzazione, l'educazione di bambini e ragazzi.Il progetto si propone, dunque, di mettere in rete tutte le risorse del territorio per le seguenti finalità: creazione di relazioni positive e collaborazioni tra tutti coloro che sono coinvolti nell'esperienza educativa; formazione e sostegno alla genitorialità; contrasto alla povertà educativa; coinvolgimento educativo dei minori protagonisti e condivisione del progetto con le realtà del territorio per la realizzazione di una "Comunità educante".Per la seconda area tematica, "Relazione e inclusione" la proposta progettuale dal titolo "Relé" ha come obiettivo strategico quello di favorire la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, lavorando sia sulla dimensione cognitiva-emotiva, sia sullo sviluppo dei processi di inclusione e solidarietà sociale.Il progetto ha come obiettivi generali quelli di promuovere la salute ed il protagonismo giovanile per promuovere l'autoconsapevolezza, l'autostima, riconoscere e sviluppare le life skills individuali; migliorare ed accrescere le conoscenze rispetto a diverse situazioni di vulnerabilità (dipendenza da sostanze, da gioco, violenza verbale, fisica e virtuale); sviluppare una nuova cultura della prevenzione attivando strategie di tipo "attivo e partecipato"; favorire una crescita dell'appartenenza alla comunità territoriale.La manifestazione d'interesse è finalizzata alla ricerca di partner che, qualora il Comune risultasse aggiudicatario del finanziamento, collaboreranno con l'amministrazione per definire e realizzare tali progetti. L'Amministrazione Comunale accoglierà tutte le manifestazioni di interesse pervenute da Enti pubblici e/o privati che posseggano i seguenti requisiti: