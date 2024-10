Via Bagnatoio, Direzione Corato contro il sindaco: «Mancanza di rispetto verso i residenti»

«Da oltre un anno i residenti di via Bagnatoio - si legge nella nota di- sono costretti a subire gravi disagi e pericoli nell'inerzia totale dell'amministrazione, che si è mossa solo in seguito all'allarmante incidente in cui un automobilista ha abbattuto le sbarre del passaggio a livello.Il Sen., consigliere comunale, si è attivato per offrire una proposta costruttiva per una rapida soluzione a beneficio della collettività.In data 16/09/2024 ha inviato alla Autorità di Bacino un progetto redatto da un tecnico qualificato, contenente unaIn data 21/10/2024 la dott.ssa Corbelli, segretario generale del bacino distrettuale, ha evidenziato la fattibilità della proposta presentata dal consigliere sen. Perrone., che invece di apprezzare la tempestiva sollecitudine e la validità del progetto presentato dall'esponente di Direzione Corato, ha reagito in maniera scomposta per l'essere stato adombrato dalla proposta, rispondendo in maniera stizzita alla Autorità di Bacino.Una reazione inadeguata e fuori luogo, che dimostra quanto sia illusoria e contraddittoria l'ideologia che il sindaco propaganda.Eppure De Benedittis ha sempre decantato l'importanza della partecipazione civica e della necessità che anche le minoranze partecipassero ai lavori amministrativi in maniera proattiva, modalità da sempre adottata concretamente dalle opposizioni. Nei fatti, poi, c'è laminando il fondamentale principio di partecipazione democratica. E questo atteggiamento perpetua un clima di conflittualità che impedisce di apportare benefici alla comunità.Ignorare o sminuire il contributo di un consigliere su una questione di vitale importanza significa non tener conto delle necessità della comunità che si rappresenta;che da oltre un anno patiscono per problematiche che non si è stati capaci di risolvere».