La nota di Mimmo Lastella su via Bagnatoio: “Si cerchi una soluzione condivisa”

La questione dicontinua ad essere al centro dell'attenzione dei cittadini. Tra proposte e disappunto dei residenti si colloca anche l'ultima nota firmata dadeidi seguito riportata:"In merito all'annosa problematica relativa al passaggio a livello di via Bagnatoio, che ormai da circa due anni, sta creando notevoli disagi ai cittadini residenti, credo che bisognaed enfasi da campagna elettorale "ormai alle porte" eHo letto che recentemente, un progetto fatto redigere dal senatoreha ricevuto l'approvazione dell'autorità di bacino; ma, aimè la disapprovazione del sindaco e della suaCaro, credo che Lei, abbia fatto un clamoroso errore nel non prendere in considerazione tale proposta della quale, non entro in merito "non essendo il sottoscritto un tecnico"; per il semplice fatto che tale proposta, è venuta fuori da uno schieramento politico a Lei avverso.Come già ribadito, in questi casi, occorre mettere da parte le varie beghe ed orgogli politici e discutere insieme su come risolvere il problema che crea non solo disagi ai cittadini residenti, ma anche problemi e disagi ai viaggiatori pendolari e non; che, quotidianamente, prendono il treno per recarsi al lavoro, in aereoporto o a scuola e in università.Per il famoso slogan:la politica cittadina, sia per una buona volta unita e metta da parte le varie rendite di posizione; che certamente, non giovano al bene comune".