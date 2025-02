Passaggio a livello di Via Bagnatoio tempi non definiti per la realizzazione

Nei giorni scorsi presso la sede di Ferrotramviaria Spa a Bari centrale si e' svolto un incontro richiesto dal comitato viaggiatori FBN, rappresentato Mimmo Lastella e i vertici dell'azienda di trasporto a riguardo i disagi e disservizi presenti sulla rete.Sono state affrontate varie problematiche relative ai servizi offerti ed ai disagi dei viaggiatori della rete ferroviaria .Nel corso dell'incontro la direzione di Ferrotranviaria ha riferito aggiornamenti sulla soppressione del Passaggio a Livello di Via Bagnatolo a CoratoIl comitato ha richiesto lo stato dell'arte dei lavori utili alla soppressione del Passaggio a Livello di Via Bagnatoio a Corato in quanto impatta sulla regolarità e la sicurezza delle corse ferroviarie.La risposta dell'azienda Ferrotramviaria S.p.A. che ha confermato, per quanto di propria competenza, l'assoluto interesse nella soppressione di tutti i Passaggi a Livello lungo la propria rete ferroviaria.ln particolare, per quanto riguarda il Passaggio a Livello di Via Bagnatoio a Corato sono stati presentati il progetto e l'istanza di finanziamento che è al momento al vaglio della Regione Puglia.