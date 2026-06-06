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Via Belvedere, tre gatti investiti in una settimana

La denuncia di una residente: “Limite 30 ignorato, strada pericolosa anche per le persone”

Corato - sabato 6 giugno 2026 13.50
Una sequenza ravvicinata di investimenti sta scuotendo i residenti di via Belvedere, dove nell'arco di pochi giorni tre gatti sono stati trovati morti lungo la carreggiata.
A segnalarlo è una cittadina che da anni gestisce una colonia felina regolarmente registrata presso il Comune e seguita dall'ASL veterinaria.
Due anni fa una gatta randagia aveva partorito nel giardino condominiale. Dei cuccioli iniziali ne erano sopravvissuti due, cresciuti come gatti di quartiere. Uno è scomparso, l'altra —prima di sterilizzarla tramite ASL — ha avuto cinque piccoli.
Nel frattempo un altro giovane gatto, nato nello stesso spazio, si era unito alla colonia.
Il 28 maggio arriva la prima segnalazione: un gatto sarebbe stato investito al centro della strada. La residente si reca sul posto, senza trovare nulla.
Il giorno successivo, un post sul.gruppo facebook Voce dei Coratini segnala un nuovo investimento: questa volta la donna riconosce uno dei gatti della colonia.
Poco distante, nascosta in un angolo, trova anche la gatta adulta, microchippata, morta probabilmente la sera precedente.
I corpi vengono consegnati all'ASIPU dopo aver informato ASL e Polizia Locale.
Negli ultimi giorni un altro gatto, non appartenente alla colonia ma che si avvicinava spesso per mangiare, è stato trovato morto.
Tre casi in una settimana."Com'è possibile?"
La residente denuncia una situazione ormai insostenibile:limite di velocità 30 km/h sistematicamente ignorato,auto che sfrecciano a velocità elevate,assenza di controlli,rischio concreto non solo per gli animali, ma anche per residenti e pedoni.
La strada, stretta e molto trafficata, è già stata oggetto di segnalazioni e post pubblici, ma la situazione non sembra migliorare.
I residenti chiedeno che il Comune valuti misure urgenti come dossi rallentatori, controlli della velocità e una segnaletica più visibile, per tutelare sia la colonia felina riconosciuta sia la sicurezza del quartiere."Non è normale perdere tre gatti in così poco tempo. È un pericolo per tutti, prima o poi potrebbe accadere qualcosa di più grave."
  • Belvedere
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