Topo in una classe della Scuola Primaria "Belvedere", la "visita inaspettata" questa mattina

Visita inaspettata presso la scuola Primaria "Belvedere": in una delle classi del plesso sito in Viale Arno, ha fatto irruzione un topo, che ha scatenato la reazione dei bambini.Il roditore, dopo alcuni attimi concitati, è stato fatto uscire e la mattinata è proseguita regolarmente.La presenza di un topo non è mai una buona notizia, sebbene, vista la zona in cui la scuola si trovi, vicina a dei terreni agricoli, potrebbe trattarsi anche di un innocuo topo di città.Resta il dubbio e sarebbe quantomeno opportuno, da parte dell'amministrazione, accertarsi delle condizioni igienico sanitarie non solo della Scuola "Belvedere", ma di tutte le scuole della nostra città.