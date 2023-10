Via Palermo, palo pericolante penzola sulla Scuola Media Giovanni XXIII

Un palo della luce installato in Via Palermo, sembrerebbe non godere di ottima salute. Esso infatti, stando all'inclinazione che ha assunto, non parrebbe più così stabile.Ad aggravare ulteriormente la situazione poi, il fatto che suddetto palo sia installato ad un metro dalla Scuola Media Giovanni XXIII e che, con l'innaturale inclinazione assunta, penda di fatto sul cortile della Scuola stessa.A segnalarci il potenziale pericolo, la madre di un alunno della "Ventitreesimo": «Quel palo è un pericolo per mio figlio e per centinaia di altri bambini. Quel punto di Via Palermo, compreso il cortile scolastico, è molto trafficato, specie nelle ore di ingresso ed uscita da scuola. Potrebbe accadere qualsiasi cosa, invito l'amministrazione a valutare la sostituzione del palo, per l'incolumità di tutti».Ci auguriamo che questa segnalazione preziosa, giunga quanto prima a chi di diritto.