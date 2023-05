L'ironia dei coratini: il cartello fai da te per indicare la nuova fermata ferroviaria Corato - Ospedale

L'ironia però in questo caso è figlia di una mancanza a monte: perché a distanza di un mese dall'inaugurazione della stazione nessun cartello è stato installato dagli organi preposti? La palla adesso passa a chi di dovere, sperando che la segnalazione possa far riflettere chi di dovere.

Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto. In estrema sintesi è questo il proverbio che più si addice ai cittadini di Corato del rione Belvedere, che, armati di cartoncino, scotch e tanta ironia, hanno pensato bene di installare "abusivamente" un cartello nei pressi di Viale Ombrone, indicante la nuova fermata ferroviaria Corato Ospedale, come segnalatoci dal cittadino Gaetano Iannone.