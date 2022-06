Un palo della segnaletica stradale è stato letteralmente divelto, con ogni probabilità nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 giugno, in piazza XI febbraio a Corato. È quanto rimarcato da un lettore di CoratoViva, sconfortato per quello che ritiene il frutto di un atto vandalico. L'immagine inviata mostra anche un cestino portarifiuti staccato dalla sua collocazione originaria.La necessità di una maggiore percezione della sicurezza sul territorio è il sentimento prevalente che emerge dalle parole dei cittadini e dagli spunti che essi forniscono. L'amministrazione comunale, secondo quanto accertato, si sarebbe attivata per ripristinare a breve la situazione in piazza XI febbraio, in corrispondenza fra l'altro di un incrocio.