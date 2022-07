Corato, Vigili del fuoco traggono in salvo un'anziana

I parenti della donna hanno allertato i soccorsi non riuscendo a mettersi in contatto con lei

È stata condotta all'ospedale "Bonomo" di Andria l'anziana donna coratina colta da malore nella mattinata di domenica 24 luglio all'interno della sua abitazione in via Sant'Elia.I familiari, preoccupati dall'impossibilità di mettersi in contatto con lei, hanno allertato i soccorsi: l'intervento di un'équipe sanitaria del Servizio 118 ha preceduto quello risolutivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Corato, che sono riusciti ad accedere all'appartamento forzando una finestra. L'anziana, per fortuna, è in buone condizioni.