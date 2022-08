Un incendio si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 agosto nell'agro di Corato, in contrada Monte Ripanno. Le fiamme hanno investito un veicolo commerciale Fiat Doblò, per cause in fase di accertamento.sono intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni effettuate da alcuni passanti e proprietari dei terreni della zona e hanno provveduto a domare le fiamme. La Polizia di Stato ha acquisito tutti gli elementi necessari per risalire all'intestatario del mezzo e determinare se sia stato oggetto di furto.