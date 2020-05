Violenta grandinata su Corato. Il maltempo abbatte un palo elettrico

Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco in una traversa di via Andria

4 foto Grandinata su Corato

Il violento temporale, accompagnato dalla copiosa grandinata che si è abbattuta intorno alle 14.00 sulla città di Corato ha trasformato, in pochi istanti, le strade in fiumi e ha imbiancato la città con vistosi chicchi di ghiaccio.Con disagi lungo le vie cittadine centrali e periferiche, il nubifragio non ha risparmiato neanche la zona residenziale dell'Oasi e messo a rischio anche le campagne e i raccolti.Probabilmente un filmine, la causa dell'abbattimento di un palo elettrico in una traversa di via Andria che ha richiesto l'intervento della Polizia Locale, allertata dai residenti, e dei vigili del fuoco.