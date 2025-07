Violenta lite e spunta un coltello. Ferito alla spalla un 19enne

L'episodio mercoledì sera in piazza Vittorio Emanuele: il giovane è stato medicato dagli operatori del 118, non è grave

Offese e spintoni dopo alcuni apprezzamenti nei confronti di una ragazza, poi è spuntato pure un coltello: nell'aggressione unoriginario della Repubblica di Guinea è finito in ospedale, all'Umberto I, soccorso daldopo essere stato colpito alla spalla sinistra con un fendente. Sull'episodio indagano iHa rischiato di avere ben altro epilogo l'episodio accaduto intorno alle ore 23.00 di mercoledì a Corato, in piazza Vittorio Emanuele, una delle aree dove il Comune, proprio per prevenire situazioni di questo tipo, aveva siglato una convenzione con due istituti di vigilanza incaricati di sorvegliare alcune zone sensibili della città. A causa di alcuni apprezzamenti rivolti ad una ragazza del posto da parte di due ragazzi africani, questa almeno la motivazione, dalle parole si è passati ai fatti.E così un giovane, il fidanzato della ragazza, in un impeto di rabbia, avrebbe tirato fuori una lama colpendo uno dei due giovani, di 19 anni. Il fendente ha raggiunto quest'ultimo all'altezza della spalla sinistra provocandogli una ferita superficiale, fortunatamente lieve. Questione di pochi millimetri e le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Immediatamente soccorso e accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti medici.Le sue condizioni, in ogni modo, non destano alcuna preoccupazione. Il luogo dell'accaduto, intanto, è stato raggiunto daidella, i quali hanno ascoltato i giovani coinvolti ed i passanti alla ricerca di una versione completa del fatto di cronaca. Al vaglio anche le telecamere di sicurezza della zona.