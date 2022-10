È stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria l'uomo accoltellato poco dopo le 4 del mattino di martedì 4 settembre nel centro di Corato.In base alle prime, frammentarie ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un violento diverbio tra alcune persone tra via Alcide De Gasperi e corso Garibaldi: un individuo avrebbe avuto la peggio come testimoniato dalle evidenti chiazze di sangue visibili sul marciapiede in cui è avvenuto l'accoltellamento.Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Corato per chiarire le dinamiche dei fatti e soprattutto accertare le responsabilità.