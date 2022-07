I Carabinieri della Stazione di Corato e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Molfetta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico die di, padre e figlio, entrambi di Corato, indagati per tentato omicidio in concorso.Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal Gip (), gli indagati, la sera tra il 30 giugno e il 1 luglio scorso, a seguito di un litigio per futili motivi - scaturito dal mancato invito al matrimonio del fratello del 45enne - lo avrebbero aggredito fisicamente con calci e pugni. Nella circostanza, il 19enne, così come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, incitato dal padre con frasi del tipo «Daglieli forte a tutte e due», avrebbe sferrato dapprima un fendente di coltello all'indirizzo dello zio, attingendolo al fianco, e poi si sarebbe diretto verso il futuro cognato della vittima, nel frattempo intervenuto, colpendolo con tre fendenti alla schiena.Le immediate indagini condotte in sinergia dai Carabinieri di Corato e di Molfetta, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno permesso di ricostruire quei concitati momenti. Era da poco passata la mezzanotte del 30 giugno, quando in via Eschilo, a Corato,. Di lì a poco, alle ore due circa, i Carabinieri sono intervenuti nuovamente in quella strada, a seguito di segnalazione di una lite animata con il conseguente accoltellamento di due persone. Sul posto sono state identificate le vittime, trasportate d'urgenza rispettivamente al Policlinico di Bari e all'ospedale "Bonomo" di Andria in quanto ritenuti in pericolo di vita a causa delle ferite riportate. Dopo il primo ricovero in prognosi riservata, entrambi i malcapitati hanno riportato prognosi per 30 giorni.Lo sviluppo delle indagini ha consentito agli inquirenti di acquisire gravi indizi di colpevolezza sul conto degli indagati in ordine all'aggressione descritta. Il tutto si sarebbe verificato proprio davanti all'abitazione della sposa, dove poco prima era stata organizzata, dal futuro marito, una "serenata" a sorpresa e dove, poco dopo, aveva preso fuoco la macchina del padre della ragazza. Durante l'aggressione subita dal futuro sposo, avrebbe preso le sue difese uno dei futuri cognati, anch'egli travolto dalle ire dei familiari, che lo avrebbero accoltellato alla schiena così violentemente da perforargli il polmone.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, all'esecuzione della misura cautelare, seguiranno l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.