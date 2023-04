Weekend straordinario per il Comune di Corato: convocato Consiglio Comunale nella giornata di sabato

Si invita la S.V. a partecipare alla seduta straordinaria d'urgenza del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, che si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione sabato 22 aprile 2023 con inizio alle ore 11:00 ed occorrendo in 2^ convocazione mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 9:00, per la trattazione dei seguenti argomenti:SEDUTA PUBBLICA1. Mozione, ex art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata in data 5 aprile 2023 con Pec. prot. n. 17259 dalla Consigliera De Benedittis Antonella, contro la violazione dei diritti umani delle donne in Iran e in Afganistan.2. Mozione, ex art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata in data 6 aprile 2023 con Pec. prot. n. 17478 dal Consigliere Mascoli Salvatore, per la "Revoca dell'Avviso per reclutamento personale Asipu S.r.l.".3. Ordine del giorno contro il Disegno di Legge: "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario", presentato dal Consigliere Tambone Eliseo in data 6 aprile 2023 con Pec. prot. n. 17639.4. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27.02.2023 così come modificata ed integrata dalla deliberazione di G.C. n. 77 del 19.04.2023 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, Esercizio 2023, in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 comma 4 e art. 175 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000".5. Rigenerazione Urbana di spazi e attrezzature presenti nel Centro Storico denominato "Ambito 1" Centro Storico PIRU - Ratifica dell'Adesione del Sindaco all'Accordo di Programma.6. Sdemanializzazione finalizzata all'alienazione del relitto stradale identificato al foglio 49 particella 719.7. Grande Progetto "Adeguamento Ferroviario dell'Area Metropolitana Nord Barese". Intervento di "Raddoppio della Tratta Corato-Andria Sud della Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Realizzazione del soprappasso ferroviario al Km 47+682,36 per la soppressione del P.L. al Km 47+667 della Linea Ferroviaria Bari-Barletta e relativa viabilità complanare in corrispondenza della progressiva Km 17+270 della S.P. 168 Barletta-Corato per la soppressione del P.L. Km 47+073" Integrazione e modificazione dello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 40/2021.8. Approvazione della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato inerente l'area in zona "Cr" al Fg. 55 P.lla 104 e convenzione EEP. . Richiedente Petrone Vincenzo.9. Approvazione della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato inerente l'area in zona "B2" al Fg. 50 P.lle 1313-1314. Richiedente Martinelli Giuseppe ed altri.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.