A partire dalle ore 9:15 circa di martedì 25 ottobre, l'applicazione di messaggistica istantanea più usata in Italia, Whatsapp, ha registrato dei malfunzionamenti non permettendo ai suoi utenti di inviare e ricevere messaggi.La situazione è stata ripristinata intorno alle 11.Non si registrano grosse problematiche per Instagram e Facebook, le altre due applicazioni sotto la proprietà del colosso statunitense Meta.