XXV Festival delle murge: un’edizione speciale tra educazione musicale e grandi concerti

L'Associazione La Stravaganza ha dato ufficialmente il via alla XXV edizione del Festival delle Murge, un traguardo importante che celebra venticinque anni di musica, cultura e crescita condivisa. Il Festival si svolge con il patrocinio del Comune, che da anni sostiene con convinzione l'attività dell'Associazione La Stravaganza, riconoscendone il valore culturale, educativo e sociale.Un appoggio fondamentale che permette di costruire una rete solida tra istituzioni, scuole e realtà artistiche locali.Fedeli allo spirito delle precedenti edizioni, i primi protagonisti di questa nuova stagione sono stati i bambini della scuola dell'infanzia Imbriani-Piccarreta: circa 200 piccoli allievi hanno partecipato con entusiasmo a un percorso di formazione ritmico-melodico-percussiva, culminato in emozionanti performance coreutico-orchestrali.Un risultato possibile grazie alla visione educativa della dirigente scolastica, prof.ssa Grazia Maldera, che ha creduto con forza nel valore formativo della "musica d'insieme", affidando all'Associazione La Stravaganza la realizzazione del progetto annuale.Elemento centrale di questa prima fase è stato il lavoro della violinista e violista Paola Rubini, che con la sua esperienza pluriennale nel coinvolgimento dei più piccoli in percorsi musicali, ha guidato i bambini in un cammino ludico e propedeutico alla musica, grazie anche alla preziosa collaborazione delle oltre venti maestre coinvolte nel progetto che con entusiasmo sostengono l'impegno di Paola Rubini.Le sue attività si sono concluse in quattro giornate di spettacolo, il 19-21-22-23 maggio presso l'Auditorium dell'Istituto Imbriani, che hanno visto esibirsi i piccoli interpreti davanti a un pubblico di genitori e familiari visibilmente commossi.Questa XXV edizione del Festival delle Murge si articola in due fasi distinte, ciascuna con caratteristiche e obiettivi specifici.La prima fase, attualmente in corso e che si concluderà il 3 luglio, vede protagoniste le produzioni interne all'Accademia: orchestre, gruppi da camera e laboratori di musica d'insieme, offriranno al pubblico, concerti che valorizzano il talento e l'impegno di giovani e giovanissimi musicisti, offrendo loro importanti occasioni di crescita artistica.A partire da settembre e fino a novembre, prenderà il via la seconda fase del Festival, più marcatamente professionale, con un calendario di concerti che vedrà protagonisti musicisti di fama nazionale e internazionale. Il pubblico potrà assistere a una programmazione ricca e variegata, pensata per coinvolgere appassionati di ogni età, con un repertorio capace di spaziare tra generi, epoche e culture musicali.Il Festival delle Murge, giunto con orgoglio alla sua venticinquesima edizione, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la promozione della musica come strumento di espressione, crescita personale e condivisione collettiv