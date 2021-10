ASD Rugby Corato, buona la prima contro Amatori Rugby Bitonto

Si è disputata ieri al Green Village di Modugno, la prima partita di campionato Serie C pugliese tra Amatori Rugby Bitonto e l'ASD Rugby Corato, vinta dai coratini.Nonostante le difficoltà dovute alla ripartenza del campionato dopo due anni di inattività, non è mancato il divertimento, i bitontini che avevano finito il primo tempo sul 5-8 in svantaggio, recuperano e si portano sul 17-8 a dieci minuti dalla fine della partita.Ciò non ha scoraggiato il Rugby Corato che, con le mete di Loizzo e Lupo, porta a casa la vittoria ribaltando nuovamente il risultato e finendo così 17-20. L'allenatore Gabriele Di Caro esprime parole di grande soddisfazione per la prestazione dei suoi atleti: "I ragazzi avevano il compito di divertirsi e lo hanno svolto a pieno, con la consapevolezza di avere grandi qualità da poter sfruttare per fronteggiare squadre ben preparate".Il campionato dunque è appena iniziato e si prosegue con gli allenamenti il martedì e il venerdì sui campi di San Gerardo, dalle 19:30 alle 21 aperti a chiunque fosse interessato ad avvicinarsi a questo sport ricco di emozioni.