Sarà 3-0? L'attesa di un'intera città è trepidante: domenica 8 maggio Corato potrebbe riprendersi il posto che merita nel panorama del basket italiano. Il team neroverde è ad un'incollatura dal traguardo e centinaia di sostenitori desiderano aiutare la squadra a compiere il passo decisivo. Gli sportivi, gli appassionati di pallacanestro e soprattutto i tifosi coratini vogliono esserci, tanto che la prevendita è andata praticamente esaurita nonostante le pochissime ore a disposizione: gli ultimi biglietti disponibili saranno venduti domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12:30 nella sede del club, in via Matteo Renato Imbriani, 1/E. La società ha fatto sapere che nel caso (molto probabile) di raggiungimento della capienza massima prevista, il botteghino resterà chiuso domenica pomeriggio. I sostenitori molfettesi, secondo gli accordi intercorsi tra le dirigenze, potranno invece acquistare i tagliandi a loro riservati fino ad esaurimento della quota stabilita.Secondo quanto concordato dall'A. S. Basket Corato con i dirigenti del Commissariato della Polizia di Stato, il pubblico locale accederà all'impianto dal cancello posto alle spalle del PalaLosito, da via monsignor Doria mentre il pubblico ospite farà il suo ingresso dal cancello principale a fianco del botteghino (sul versante di via don Albertario). L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 17:15, la palla a due della sfida alle 19. All'interno dell'impianto è obbligatorio l'uso della mascherina.