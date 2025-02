La Fas Basket Corato batte Marigliano e centra i primi due punti nei playout

Comincia col piede giusto per la Fas Basket Corato la seconda fase, quella playout, del campionato di serie B Interregionale. I coratini, alla prima in casa, non sbagliano e battono 65-63 Marigliano al termine di un match equilibratissimo, intenso ed appassionante, decisosi sul filo di lana al fotofinish a favore dei baresi.Corato recupera Basile dopo quasi 2 mesi di assenza ma la partenza è tutta di marca campana. Marigliano parte meglio, Corato sembra contratta ed in un amen gli sopiti volano sullo 0-10 costringendo coach Gattone al timeout dopo neanche 3 minuti. Al rientro in campo la musica cambia con Corral che sblocca i coratini e da l'avvio alla maxi rimonta che porta la Fas Bas Basket sul 9-10 con la tripla di Giovinazzo, il canestro di Nonkovic ed il libero di Petrovic. Si segna poco ma la posta in palio è importante e le due squadre lo sanno.Corato manca il sorpasso e Marigliano nel finale di quarto allunga fino al 9-13 del 10imo.Secondo quarto con i campani che provano a scappar via (11-15) ma capitan Mariani con 4 punti in fila avvia il break dei neroverdi e pareggia i conti. Un canestro di Lomello da il primo vantaggio ai coratini (17-15), che provano ad allungare con Corral. L'ingresso di De Riggi in casa Marigliano da una svolta alla gara con il playmaker che si dimostra una spina nel fianco per i baresi. Corral e Mariani deliziano ed infuocano le gradinate (25-17) ma è appunto De Riggi a spingere i campani con le sue giocate ed i suoi canestri, tanto che Marigliano recupera il gap di svantaggio e chiude all'intervallo sotto soltanto di 3 punti, sul 29-26.Il terzo quarto comincia con la tripla di Gonzalez ed il pareggio ospite a quota 29.Per Corato entra in scena il neo acquisto Diego Corral, che si carica letteralmente la squadra sulle spalle e delizia il PalaLosito con le sue giocate. Il numero 11 neroverde segna 2 triple e 8 punti consecutivi che danno il vantaggio a Corato con Marigliano che risponde colpo su colpo ai canestri coratini (37-34). Corato continua a condurre ed allunga con i canestri di Nonkovic ed ancora di un super Corral (12 punti in 7 minuti per lui e top scorer del match con 23 punti).La tripla di Basile da distanza siderale sembra lanciare Corato (50-40), ma il match improvvisamente cambia volto. Marigliano si affida al suo miglior realizzatore Sakalas, che quasi da solo, con canestri di pregevole fattura, scava il break di 0-10 che porta la squadre all'ultimo miniriposo in perfetta parità sul 50-50, mentre Corato non riesce, anche per un po' di sfortuna, a trovare più la via del canestro.Ultimo quarto con Corato che parte bene (53-50) ma i campani non mollano e con grande carattere si riportano avanti e riprovano la fuga (53-56), stoppata dalla tripla di Nonkovic (56-56). La gara si infiamma e le due squadre si danno battaglia superandosi a vicenda nei minuti seguenti senza che nessuna delle due riesca a prendere davvero il sopravvento (61-61 al 37esimo con ancora una tripla di Nonkovic). Corato a questo punto, con Corral e Giovinazzo, trova il break di 4-0 che vale il 65-61. Marigliano accorcia con Sakalas, Corato manca il colpo del ko e regala la palla della vittoria agli ospiti che la sbagliano con Sakalas prima e Filipovic poi.Sembra finita ma l'urlo di gioia viene strozzato in gola da un fallo fischiato sul tiro della disperazione di Filipovic ad un decimo dalla fine.Il PalaLosito prima inveisce poi assiste ai liberi del numero 10 di Marigliano che se segnati manderebbero la gara all'overtime. Filipovic però sbaglia il primo libero e sul secondo i campani non trovano il tap-in del pareggio.Vince cosi Corato che può far ora si esplodere tutta la sua gioia per questo 65-63 assieme ai propri tifosi per questi primi due punti.fas basket corato – promobasket marigliano 65 - 63CORATO: Giovinazzo 5, Zustovic, Cabodevilla, Basile 5, Corral 23, Lomello 4, Mariani 10, Petrovic 3, Nonkovic 15., Bavaro ne, Diaz ne, Neri Arauz ne. All. GattoneMARIGLIANO: John 5, Spera 2, Ogiemwonyi 5, Filipovic 12, Sakalas 19, Gonzalez 7, Abete 2, De Riggi 11, Matrisciano ne, Guadagni ne, Baldino ne. All. MassaroARBITRI: Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Conforti di MateraPARZIALI: 9-13 29-26 50-50 65-63