Fas Basket Corato, L'under 17 eccellenza approda alla fase interregionale

Arrivano ancora ottime notizie per quanto riguarda il settore giovanile della Fas Basket Corato.I ragazzi dell'under 17 eccellenza infatti, allenati da coach Francisco Silvestrini e da coach Giuseppe Cipri, hanno staccato il pass per disputare i gironi interregionali del campionato nazionale di categoria.Decisivo in tal senso è stato il terzo posto conquistato alle final four regionali che si sono disputate a Francavilla.Nella finalina la Fas Basket Corato ha battuto l'Aurora Brindisi 87-59 al termine di un match ben giocato e sempre condotto dai baresi, che in semifinale si erano dovuti arrendere alla vincitrice delle finals, l'Elite Basket Lecce, che nella finale ha sconfitto i padroni di casa di Francavilla.Un terzo posto importante per la società coratina, arrivata a questo appuntamento dopo aver vinto con autorevolezza il proprio girone con 34 punti, 17 vittorie e 3 sole sconfitte oltre all'imbattibilità casalinga (10 vittorie su 10 gare). In seguito nello spareggio per accedere alle finals Corato ha battuto nettamente lunedi scorso il Basket Francavilla 1963 per 89-49 per poi arrivare a questo terzo posto.Ora per la Fas Basket Corato c'è il girone interregionale, composto da 6 squadre da affrontare in gare di andata e ritorno a partire dal prossimo mese di marzo.A rappresentare la Puglia ci saranno Corato e Lecce mentre i nomi delle altre squadre non sono ancora ufficiali perchè in tutte le regioni si stanno svolgendo le finali di categoria ma Corato se la vedrà sicuramente con squadre del Lazio, dell'Abruzzo e della Campania.Al termine delle 10 gare la prima classificata accederà di diritto alle finali nazionali che si giocheranno dal 16 al 22 giugno in sede ancora da definire mentre la seconda, la terza e la quarta classificata disputeranno degli spareggi con in palio l'accesso tra le magnifiche 16 da giocarsi il 24 o 25 maggio.Un percorso ancora lungo attende un gruppo che dallo scorso settembre si sta allenando intensamente agli ordini dello staff tecnico. Un gruppo eterogeneo formatosi in maniera naturale che sta regalando grandi soddisfazioni e potrà viversi una esperienza straordinaria riservata a sole 48 squadre in tutta Italia.