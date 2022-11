Big match, Corato sfida il Manfredonia capolista

Gara dall'elevato coefficiente di difficoltà, appuntamento da non perdere: in tutti i sensi. Servirà una grande spinta del pubblico sugli spalti del "Coppi" di Ruvo di Puglia aldi Fabio Di Domenico, atteso domenica (inizio ore 14:30) dall'incrocio con il Manfredonia, battistrada del girone A del torneo di Eccellenza.La compagine sipontina ha finora vinto tutte le partite e pareggiato 0-0 nello scontro esterno di Bisceglie.I neroverdi, al contrario, hanno lasciato punti pesanti sul sintetico dell'Unione Calcio Bisceglie (sconfitta) e non sono andati oltre il pari ad Orta Nova:e compagni, terzi in graduatoria ma con la partita interna contro il Foggia Incedit ancora da completare, hanno messo nel mirino un'affermazione prestigiosa ai danni della capolista, che terrebbe la graduatoria piuttosto corta.Arbitrerà Andrea Santeramo dalla sezione Aia di Monza. Lo assisteranno Giorgio De Pandis e Gabriele Sindaco, entrambi provenienti dalla sezione arbitrale di Lecce.