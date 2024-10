Nuova Virtus Corato: debutto storico casalingo in serie D

Storico debutto casalingo in DR1 (l'ex serie D) per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato che, dopo la brutta prova di Trani cerca l'immediato riscatto sulle tavole del PalaLosito contro la Murgia Santeramo. Gara che i ragazzi di coach Carnicella stanno preparando con grande impegno e meticolosità, con l'obiettivo di vincere per cancellare la prima gara e centrare il primo successo interno stagionale ed in serie DR1, ex serie D.Un esordio atteso da tutti, ben descritto dalle parole del presidente Cataldo Musto: "La DR1, ex serie D, è la categoria che sognavamo da quando la società è stata creata nel 2012. Il gruppo originale di amici è ormai sparso tra panchina, tribuna e incarichi nella società, ma è un traguardo a cui abbiamo ambito dal primo giorno, e lo viviamo tutti come se fossimo ancora tutti sul parquet. Ci abbiamo messo tempo, ma oggi ci sono dei ragazzi che possono continuare a tenere alti i valori e lo spirito della "prima" Virtus, portando avanti valori umani e risultati sportivi con la stessa efficacia di sempre."Una gara tra squadre neopromosse, entrambe ripescate dopo aver fallito la loro finale promozione, la Virtus contro Trani e Santeramo contro il Basket Corato. Un momento importante per la società coratina, con un obiettivo stagionale ben chiaro, come ci racconta lo stesso presidente: "Siamo stati ripescati il 31 Luglio. Il doppio salto ha richiesto un rapido cambiamento a livello di struttura, paradossalmente più a livello organizzativo che a livello di roster e di giocatori. Questo fa capire che per rendere la crescita sostenibile e stabile ci vuole tempo e pazienza, altrimenti si rischia di compromettere quanto di buono è stato costruito negli anni. Quest'anno abbiamo l'obiettivo di mantenere la categoria e di fungere da mina vagante, togliendoci qualche soddisfazione soprattutto nelle gare casalinghe. In parallelo, vogliamo far crescere il gruppo storico che giocherà in DR3."Dopo l'opaca prestazione al debutto assoluto in serie D, è proprio il presidente Musto a chiedere l'immediata riscossa."L'esordio è stato certamente deludente. Si è percepita una tensione esagerata, inaccettabile per una squadra che quest'anno non deve dimostrare nulla e non ha obiettivi di vincere "per forza". Sabato ci vorranno testa e gambe più leggere, ma sono sicuro che coach Carnicella saprà toccare le corde giuste. Certamente mi aspetto che le persone più di esperienza e caratura mostrino più leadership, soprattutto verso i ragazzi alle prime esperienze in questo Campionato. Sabato mi aspetto un grande pubblico. Come detto, è una gara che aspettiamo praticamente da sempre".Per l'Adriatica Industriale Nuova Viirtus Corato quindi obiettivo 2 punti e massima concentrazione in una gara che si preannuncia non facile per i biancoblu, che possono però contare sul fattore tifo e sul fortino del PalaLosito.Arbitreranno il confronto, in programma sabato alle ore 19 e valido per l seconda giornata d'andata, i signori Russo di Mola di Bari e Celone di Monopoli.