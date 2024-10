La Nuova Virtus Corato è pronta a partire per la sua prima avventura in serie D

È pronta a partire l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato in questa sua prima, storica, avventura in serie D per i nostalgici, DR1 per i più innovativi. L'esordio con Trani, infatti, si avvicina a grandi passi ed è già tempo di presentare una sfida che si preannuncia entusiasmante.In casa Virtus, la scorsa settimana c'è stata la presentazione ufficiale della squadra in cui il patron della squadra, Cataldo Mazzilli, a capo di Adriatica Industriale, main sponsor del team, ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando tanti temi importanti. Intanto come è nata l'idea di questa partnership e perché la scelta è ricaduta proprio sulla Nuova Virtus Corato.Questa bella storia con la Virtus è nata un po' per gioco. Sapevo che c'era un gruppo di ragazzi che facevano sport per divertimento e mi è subito piaciuto questo modo di intendere lo sport, stare insieme, cementando l'amicizia che va oltre lo sport. Questo mi ha fortemente colpito riaccendendo in me l'entusiasmo mai sopito nei confronti della pallacanestro. Così ho spronato i ragazzi ponendo loro l'obiettivo di andare in serie D: ci abbiamo provato, ho dato tutto il mio supporto per rendere concreto questo piccolo sogno. La squadra ha fatto un campionato di vertice restando per tutta la stagione al primo posto prima di soccombere nella serie finale con Trani. In estate è arrivato il giusto premio del ripescaggio ed eccoci qui, ai nastri di partenza di un campionato importante."Rinnovare questo connubio vincente è stato, così, altrettanto naturale.La società ha dimostrato di essere all'altezza delle mie aspettative e con enorme piacere anche quest'anno ho deciso di essere al fianco della Virtus e di contribuire con la mia esperienza, come imprenditore e come sportivo vista la mia lunga militanza nel mondo dello sport".Spazio poi alle ambizioni del patron per questa nuova stagione: "Questo campionato sarà storico per la Virtus essendo un esordio assoluto in una categoria comunque prestigiosa a livello regionale come la vecchia serie D. L'obiettivo è però quello di continuare a crescere in tutti i settori societari, giocatori in primis, senza l'ansia del risultato a tutti i costi, ma cercando sempre di ottenerlo dando tutto in campo per riuscirci in ogni gara".Infine uno sguardo all'esordio in campionato, in trasferta proprio contro i tranesi: "Per un bizzarro scherzo del calendario riprendiamo proprio da Trani, forti di un roster collaudato e puntellato con elementi di categoria superiore. Cercheremo di riscattarci anche se è la prima partita con tutte le insidie che questo comporta. Noi però ce la metteremo tutta non solo per riscattare la sconfitta dello scorso anno ma per iniziare con il piede giusto questa nuova entusiasmante avventura.Si avvia, dunque, verso la conclusione la prima "settimana tipo" per i ragazzi di coach Carnicella: il doppio impegno amichevole con Manfredonia, compagine inserita nello stesso girone della Virtus, ha portato buone indicazioni, minutaggio e tanta "benzina" nelle gambe per affrontare al meglio l'esordio stagionale.Si riparte laddove si era concluso, si riparte da Trani, si riparte dagli uomini di coach Valerio Corvino che nella scorsa stagione, tra regular season e play-off, hanno imbrigliato tre volte su quattro i biancoblù violando il PalaLosito e mantenendo l'imbattibilità casalinga.Si riparte con tante novità, si riparte da Avis Trani-Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato, si riparte da una categoria che entrambe hanno ampiamente dimostrato di meritare. E che da sabato 12 (Pala Assi, palle a due alle ore 19:30) difenderanno con le unghie e con i denti.