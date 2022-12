Un grande evento in piazza Cesare Battisti per salutare il 2022 e accogliere il nuovo anno. "Verso Sud - ecosistema culturale" e Comune di Corato offriranno al pubblico, che si attende molto numeroso, l'eventoconè un concerto extralarge in spirito Sponz con alcuni dei protagonisti che da anni ne sono l'anima musicale. Il concerto Rolling Sponz Review raccoglie lo spirito dello Sponz Fest, un festival che si tiene ogni estate in Alta Irpinia, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che mira a sperimentare una diversa idea di comunità e di festa sovvertendo il rapporto con lo spazio e con il tempo.«Il verbo sponzare viene dall'azione della spugna che, una volta inzuppata, ammorbidisce e rigenera» ha spiegato l'artista. «Così è il corpo di gruppo che da sponzato perde rigidità, forma e spigoli, e assorbendo dilata, accoglie e rimette in circolo. Questo è lo spirito che cerchiamo di sollecitare a mezzo della musica nel concerto Rolling Sponz Review».La serata in piazza Cesare Battisti inizierà alle ore 22 con l'intro live dialla quale seguirà il concerto di Capossela che attraverserà il capodanno, dalle 23:30 all'1:30.In chiusura, dj set difino alle 3 del mattino. La serata sarà presentata dal cantastorie