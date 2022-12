Il Comune di Corato ha fornito alcuni consigli utili a tutti coloro che si recheranno in piazza Cesare Battisti, sabato 31 dicembre, per assistere all'evento di Capodanno con il clou del concerto diPer quanto riguarda l'accesso in città è consigliato l'utilizzo dell'auto il meno possibile a partire dalle ore 20. Per l'ingresso a Corato da altre città è consigliato l'utilizzo di complanari e superstrade, evitando quanto più possibile le vie interne e in particolare via Ruvo essendo molte strade adiacenti, vicine al luogo dell'evento, chiuse al traffico. Suggerito l'accesso da via Sant'Elia per sfruttare le zone di parcheggio più grandi nelle vicinanze.Corato si struttura con due cerchi concentrici: quello più interno è il corso, nel quale si svolgerà l'evento e che sarà chiuso al traffico: quello esterno è l'estramurale. È consigliato di trovare parcheggio tra l'estramurale e la zona periferica. In particolare in due piazzali, uno situato tra la villa Comunale e l'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" (coordinate) e uno antistante il Commissariato della Polizia di Stato (coordinate) . Punti in ogni caso distanti al massimo un quarto d'ora di cammino a piedi da piazza Cesare Battisti.Nel luogo dell'evento sarà vietato l'ingresso di bottiglie di vetro, di lattine e di tappi di plastica rigida,. Vietata anche la vendita degli stessi. I trasgressori saranno sanzionati.Quanto ai servizi, saranno allestiti bagni, stand di food & beverage. Prima di consumare è necessario fare ticket alla cassa unificata. Il tutto sarà adeguatamente segnalato.È prevista l'area disabili, anch'essa appositamente segnalata. L'accesso a questa zona sarà possibile ad un numero limitato di persone. Il disabile può essere accompagnato da massimo una persona previa prenotazione su WhatsApp al numero 3884643132.