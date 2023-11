Corato a spicchi: due "semafori rossi" per le compagini nostrane

Domenica complicata per le squadre di Basket coratine: il Basket Corato esce sconfitto in Campania, vince Salerno 81-69 nonostante i 33 punti di Vaulet, mentre la NMC incassa il quarto stop di fila, ancora una volta di misura, questa volta a Francavilla, per 75-72, dopo una grande rimonta dal -14.SALERNO - CORATO 81-69Il Basket Corato torna da Salerno con una sconfitta nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale. 81-69 il finale del PalaSilvestri con i coratini che pagano una prova al tiro non positiva e l'aver lasciato ai locali il predominio nella lotta a rimbalzo.Decisivi i due parzialoni locali in avvio di primo e terzo quarto ma buona però la reazione nell'ultimo quarto con i pugliesi che hanno ridotto il gap e parzialmente la differenza canestri mostrando grinta e voglia di non arrendersi anche in una situazione sfavorevole.Parte male il match per i neroverdi, con un 10-0 di parziale della squadra di casa, riassorbito dall'ottima reazione di squadra fino al 31-27 del 17'.Secondo tempo che si apre con un 17-4 di parziale monstre dei campani, che segnano da tutte le posizioni e scavano il parziale possesso dopo possesso costringendo coach Gattone al timeout (58-37 al 25'). Ultimi minuti di quarto con Salerno che gioca sul vantaggio acquisito e Corato che prova la rimonta senza però riuscire ad impensierire i campani. Nell'ultimo quarto uno scatenato Vaulet assottiglia la forbice fino all' 81-69 finale.POWER BASKET SALERNO - BASKET CORATO 81 - 69 (22-14 41-33 66-46 81-69)SALERNO: Basile 8, Manisi 1, Chaves 19, Tersillo 8, Favaretto 6, Dabangdata, Zampa 12, Misolic 8, Zanini 4, Uchenna 15, Biccardi ne, Della Rocca ne. All. MendutoCORATO: Del Tedesco 2, Lomello 4, Sgarlato, Vaulet 33, Allier 13, Bellato 7, Tomcic 5, Bruni 2, Janjusevic ne, Petrovic, Perez 3, Montiks. All. GattoneARBITRI: Fiore di Pompei (NA) e Mandato di San Nicola la Strada (CE)FRANCAVILLA - NMC 75-72La maledizione continua per la Nuova Matteotti Corato che perde la sua quarta partita consecutiva di campionato, nonostante fosse riuscita a recuperare ben 14 punti di svantaggio nel terzo quarto: al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana vincono all'ultimo respiro i padroni di casa per 75-72.Avvio di partita di marca brindisina che con Leo e Dudik che regalano il primo significativo vantaggio per i padroni di casa (8-2). Pekic prova a trascinare i suoi con tre triple (20-15), prima del canestro di Urso con cui si chiudono i primi dieci minuti (22-15).Dominio tarantino che prosegue fino al 54-40 di metà terzo quarto, poi il parzialone ospite di 0-14, e NMC che impatta clamorosamente il match.Il quarto quarto è più indecifrabile di un romanzo giallo: nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento sull'altra, con gli Azzollini boys che per quattro volte mettono la freccia avanti ma vengono prontamente riacciuffati da Francavilla.Alla tripla di De Ninno del provvisorio +4 (70-66) risponde Latella con una giocata delle sue (70-69).De Ninno fa 1/2 ai tiri liberi (71-69), ma Latella sbaglia clamorosamente da sotto un canestro che sembrava già fatto e il suo errore, nonostante la tripla di Pekic del -1 (73-72) "condanna" la NMC ad un'altra sconfitta perché il n.8 di Francavilla è glaciale dalla lunetta: finisce 75-72 per Francavilla.FRANCAVILLA 1963 - NUOVA MATTEOTTI CORATO 75-72 (22-15; 39-33; 54-54; 75-72)FRANCAVILLA: Dudik 4, Madaro n.e., Pesare n.e., De Ninno 18, Kanturek 17, Leo 18, Digiacomo 6, Suraci 2, Palazzo 2, Della Corte n.e., Urso 2, Eletto 6. Coach: CaforioCORATO: D'Imperio n.e., Latella 18, Pekic 24, Pucci 4, Martinelli, Angarano n.e., Seye 12, Mazzilli 3, Allegretti 9, Bojang 2. Coach: AzzolliniArbitri: Buonasorte di Manfredonia e Ricciardi di Santeramo in Colle.