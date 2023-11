Corato a spicchi: Tris di vittorie per le compagini di basket della nostra città

Domenica felice per la Corato del Basket: tutte e tre le compagini cittadine infatti (compresa la new entry Adriatica Industriale Virtus Corato), conquistano i due punti, con la Virtus corsara a Foggia.Torna alla vittoria il Basket Corato e lo fa contro un Brindisi mai domo, che ha il merito di restare nel match fino alla fine. I neroverdi, apparsi un po' stanchi, hanno comunque mostrato carattere nei momenti decisivi, qualità e mani di ghiaccio nonostante la giovanissima età media.Neroverdi abbastanza in scioltezza nei primi 10', con il buzzer beater di Allier che fa esplodere il PalaLosito e consente ai ragazzi di coach Gattone di sedersi in panca sul +9: 26-17. Nel secondo parziale non cambia il leitmotiv del match, Corato tenta la fuga, Brindisi resta attaccata al match con Drammeh e Musa. Poco prima dell'intervallo lungo però ecco il break di 3-8: al 20' è 40-36.L'avvio di secondo tempo è di marca barese con Corato che sembra in controllo della gara pur non riuscendo a scappar via nel punteggio. Il canestro di Tomcic sul 48-40 sembra spianare la strada al successo locale ma da qui in poi comincia un altro match con la Dinamo che possesso dopo possesso diventa sempre più padrona della gara. Prima gli ospiti impattano sul 52-52, poi mettono la freccia: all'ultimo intervallo è 57-60.L'ultimo quarto inizia male per i neroverdi, con i brindisini capaci di portarsi anche sul +9. Qui sale in cattedra capitan Vaulet, che non ci sta e scuote il tifo coratino con la tripla del 62-66. Corato risorge e piazza il parziale che cambia il match. Il 10-1 barese è frutto di grande difesa, intensità, voglia di non mollare mai e vincere ed insieme al ruggito del PalaLosito, cambia il destino di una gara che sembrava persa. Il resto lo fa Vaulet, che negli ultimi 2 minuti di gara gestisce tutti i possessi e si guadagna i falli ed i liberi della vittoria. Implacabile il capitano neroverde che segna 4 dei 6 liberi e certifica il successo coratino per 74-70 mentre Brindisi sul più bello smarrisce la via del canestro e deve alzare bandiera bianca, pur non demeritando.: Perez 3, Tomcic 16, Vaulet 21, Sgarlato 3, Allier 11, Del Tedesco 5, Janjusevic ne, Bruni, Petrovic, Bellato 10, Lomello, Montiks 5. All. Gattone.: Aloisio ne, Brunetti, Drammeh 27, Epifani 9, Greco 5, Musa 17, Mazzeo ne, Calcagni ne, Mongelli ne, Paciullo ne, Procopio 8, Pulli 2. All. Cristofaro.: Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Laterza di Mola di Bari (BA): EpifaniVittoria doveva essere e vittoria è stata per la Nuova Matteotti Corato che, nonostante l'assenza di capitan Mazzilli per infortunio, conquista i primi due punti stagionali grazie ad una prestazione solida di squadra in cui emergono la freschezza e l'entusiasmo dei giovani: al PalaLosito la NMC si impone contro la Libertas Basket Altamura per 71-64.Prime battute di partita di marca federiciana con le due bombe di Papa e i canestri di Setkic che regalano il +4 ad Altamura (6-10). Poi entra definitivamente in partita anche Corato che, trascinata da Seye, Pucci e da Latella, autore di 8 punti in serie, firma un parziale monstre di 13-0 e chiude il primo quarto sul 19-12.Nel secondo quarto la NMC riesce ad amministrare il risultato senza troppi patemi d'animo e raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio sul +12 grazie alla bomba di Allegretti (39-27), prima del mini-parziale di 7-0 confezionato da Altamura con Papa, Loperfido e Fraccalvieri: si va all'intervallo lungo sul 39-34.Il terzo quarto si apre nel migliore dei modi per gli Azzollini boys che mettono a referto sette punti consecutivi con Seye, Latella e Pekic (46-34). Altamura è abile ad andare sotto la doppia cifra di svantaggio e, con De Santis, arriva ad un solo punto di distanza da Corato (50-49), che risponde prontamente con un break di 6-0 e chiude il terzo quarto avanti di 7 punti: 56-49.Avvio di quarto periodo che sorride ancora alla NMC che, con la tripla di Pucci e la fisicità di Bojang sotto le plance, vola nuovamente sul +12 (63-51). Altamura però non vuole deporre anzitempo le armi e, trascinata da Pazzarelli e De Bartolo, ritorna prepotentemente in partita e va sul -1 (65-64). Ritornano ad aleggiare i fantasmi degli indigesti finali di gara delle scorse partite ma questa volta la NMC non è assolutamente intenzionata a rinviare di nuovo l'appuntamento con la vittoria: la tripla di Martinelli fa urlare di gioia il PalaLosito e regala il definitivo 71-64 per Corato.: D'Imperio, Cannillo n.e., Latella 22, Pekic 10, Pucci 12, Martinelli 5, Angarano, Seye 8, Mazzilli n.e., Allegretti 5, Sciscioli, Bojang 9. Coach: Azzollini: Vitale, Papa 11, De Santis 9, Fraccalvieri 2, Loperfido 7, De Bartolo 10, Gaudiano, Pazzarelli 18, Casareale, Setkic 4, Angius 3. Coach: Losito: Ceo di Bari e Conte di San Pietro Vernotico: SetkicParte bene l'avventura dell'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato nel campionato di Divisione Regionale 2. i ragazzi di coach Felice Carnicella hanno infatti espugnato il parquet del PalaRusso di Foggia, casa della Virtus Basket, imponendosi per 48-56 al termine di una prova coriacea, di grande carattere e maturità e contro una squadra mai doma e non facile da affrontare, con un gran pubblico a spingerla dalle tribune.Avvio di gara favorevole ai coratini con Scaringella che segna i primi due punti ufficiali stagionali e Corato che parte a tutta e vola subito sul 0-6. Foggia però non ci sta e risponde con un controbreak di 9-0, sospinta da 5 punti di Tiragallo e navigano sino al 17-12. La tripla di Luigi Scaringella ridà corpo alle speranze dell'Adriatica Industriale e di fatto chiude il quarto che termina sul 17-15.Continua anche nel secondo quarto l'inerzia favorevole ai coratini: I ragazzi di Carnicella trovano un 4-10 di parziale che costringe al timeout coach Ferraretti e segna la prima vera svolta del match (21-28). Dal timeout, Corato esce senza subire più di tanto la rimonta ospite ma controllando la gara, tanto che con Scaringella incrementa il gap lasciando a Foggia un solo punto, peraltro dalla lunetta. Si segna poco in questo frangente ed il gioco è molto spezzettato ma l'intensità della gara è sempre alta. All'intervallo però Corato è avanti nettamente 22-33.Terzo quarto che si apre con la tripla di Ferrante che lancia Corato sul +14. Anche in questo caso però è Foggia a trovare la reazione come accaduto nel primo quarto. I padroni di casa si riportano nel match con un 7-0 di parziale (29-36) prima che Resta dalla media non interrompa il nuovo parziale (29-38). I locali però grazie ai tiri dalla lunetta riescono ad avvicinarsi ulteriormente ed a chiudere il terzo quarto sotto la doppia cifra di svantaggio, sul 34-40.Ultimo periodo con Foggia che tenta di tornar sotto ma con l'Adriatica Industriale brava a rispondere colpo su colpo ai canestri locali. La tripla di capitan Tarricone tiene a distanza una prima volta i ragazzi di casa (41-49) che però hanno un nuovo sussulto arrivando sino al -3 sul 46-49. L'Adriatica Industriale però gestisce con esperienza e maturità gli ultimi possessi trovando ancora con Tarricone e Scaringella i canestri del successo mentre Foggia non riesce a far altrettanto pur provandoci e deve arrendersi nel finale cedendo 48-56. Una vittoria dunque sofferta per Corato, ma meritata e voluta, in attesa del debutto casalingo di sabato prossimo contro Cerignola.: Bonetti 3, De Lallo, Delli Carri 7, Yang 2, Russo, Mangione ne, Sacco 18, Marseglia, Nido, Pileo 13, Tiragallo 5, Tredanari. All. Ferraretti: Tarricone 12, Piccarreta 4, Scaringella L. 5, Marcone 3, Maldera 5, Ferrante 3, Resta 6, Lasorsa, D'Introno 7, Scaringella 11. All. Carnicella.: Lanotte di Cerignola (FG) e Francavilla di Barletta