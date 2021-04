Corato Calcio, arriva Vincenzo Ladogana «una freccia in più»

La società Usd Corato Calcio 1946, rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Ladogana. L'attaccante classe '87, originario di Monopoli, si sta allenando già da qualche giorno con il resto del gruppo ed è disponibile per la sfida di domenica contro l'Orta Nova.Il neo acquisto neroverde, può vantare una carriera di tutto rispetto, avendo militato in campionati importanti: si ricordano infatti le sue esperienze in Serie C2 con la maglia del Noicattaro ed in Serie D con Brindisi e San Severo. Notevoli ed importanti, le sue annate nel campionato di Eccellenza con le casacche di Gozzano, San Severo, Barletta, Gravina e Corato appunto, dove ha già militato nella stagione di Eccellenza 2018/19.Una trattativa lampo, chiusa dal Ds Vito Tursi, un'operazione che va a rinforzare così il reparto offensivo a disposizione di mister Scaringella, che alza il tasso tecnico del gruppo e che porterà sicuramente notevole esperienza.