Campo sportivo, USD Corato Calcio incontra l'amministrazione comunale

Lo scorso 1 aprile alcuni esponenti della dirigenza dell'USD Corato Calcio 1946 hanno avuto un incontro cordiale con l'Amministrazione comunale di Corato, per discutere circa l'utilizzo dell'impianto sportivo cittadino.Come comunica la società neroverde, «si è riscontrata piena disponibilità da parte dell'Amministrazione a consentire di usufruire in tempi brevi del campo di gioco, compatibilmente con i lavori in corso e la progettualità in atto.Come dirigenza, - continua la nota - abbiamo apprezzato che l'Amministrazione comunale, abbia compreso a pieno le difficoltà che come compagine sportiva stiamo attraversando, stimando i gravosi sforzi che la società ed il presidente Maldera in primis, hanno sin qui compiuto, oltre a quelli che si andranno a compiere in futuro. L'unico scopo naturalmente, è quello di dare lustro ai nostri gloriosi colori neroverdi.Tuttavia come società, non possiamo esimerci dal riaffermare che, in mancanza di soluzioni adeguate, sarà purtroppo molto difficile continuare a fare calcio a Corato. Rimaniamo comunque speranzosi, forza Corato!».