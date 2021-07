Corato calcio, divorzio con Mister Scaringella

La società USD Corato Calcio 1946, comunica che non verrà prolungato il rapporto di collaborazione sportiva, con il tecnico Giuseppe Scaringella."Dopo un anno vissuto insieme, in cui abbiamo sofferto e gioito, perché questo è il bello del gioco del calcio, adesso però le strade si dividono.A mister Scaringella, sono doverosi i ringraziamenti per quanto fatto alla guida della Prima Squadra, un lavoro il suo, svolto sempre con grande passione ed impegno.Un grazie sincero mister Scaringella, da parte del Presidente Maldera e di tutta la Dirigenza neroverde, che le augurano le migliori fortune professionali per il futuro" si legge nella nota diffusa dalla società.