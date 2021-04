Corato Calcio, Daniel Matias Cotello squalificato per tre giornate

Tre giornate di squalifica per il calciatore del Corato Daniel Matias Cotello. È quanto sancito dal Tribunale Federale Territoriale, riunitosi in camera di consiglio lo scorso 13 aprile.I fatti per i quali il calciatore viene squalificato si riferiscono ad un episodio avvenuto quando era in forza al Termoli, nel campionato di Eccellenza.Cotello ed altri giocatori della medesima squadra, in occasione delle partite del campionato di Eccellenza del Molise Roseto - Città di Termoli del 31 marzo 2019 e Roccasicura - Città di Termoli del 20 aprile 2019, benché convocati come da prassi, non si presentarono al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione degli stipendi.«Tale comportamento - secondo la Procura Federale - ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione».Una tesi accolta dal Tribunale che ha ritenuto « corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione» squalificando il calciatore in forza al Corato per tre giornate.La società si sta muovendo sul mercato. Potrebbe, infatti, essere presto acquisito il cartellino del calciatore Ladogana, che potrebbe scendere in campo già domenica prossima proprio al posto di Cotello.