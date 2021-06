Il Corato cerca il salto: oggi finale playoff con Trinitapoli

Continuità dopo il colpaccio al "San Sabino" di Canosa firmato Caputo-Cotello contro il Barletta, grande pretendente per il salto di categoria. Il Corato Calcio vuole stupire ancora, trascinato dalla grinta del suo allenatore Giuseppe Scaringella che è tra i principali artefici della bella stagione disputata dai neroverdi nel campionato di Eccellenza, con una sola sconfitta su dieci partite rimediata in quel di Manfredonia.Oggi, alle ore 16.30, il team del presidente Maldera disputerà la finale playoff del girone A contro l'Audace Barletta/Trinitapoli, che sulla carta parte favorito non solo per il fattore campo (si gioca allo stadio "Via Mare" di Trinitapoli) ma anche per la qualità della rosa guidata da mister Franco Cinque e per il doppio risultato a disposizione. In virtù di un piazzamento peggiore (quarto posto contro il terzo degli ofantini), il Corato sarà costretto a vincere nell'arco dei 120 minuti per accedere alla finalissima contro la vincente di Otranto-Virtus Matino, finale playoff del girone B. Per quanto mostrato nell'arco del campionato, nulla è impossibile a questo Corato, che nella seconda parte di stagione è stato ridisegnato senza alcune stelle come Pignataro, Agodirin, Vicedomini e Quarta, ma ha potuto contare sull'esperienza del difensore centrale Campanella, affiancatosi al compagno di reparto Daiello e al portiere Addario, tra i migliori nella compagine neroverde.Una sfida che si preannuncia avvincente, fra due squadre che puntano con decisione alla Serie D. Da una parte l'Audace/Trinitapoli per fare la storia, dall'altra il Corato per prendersi quella categoria che l'anno scorso era sfuggita per questione di millesimi nella graduatoria dei ripescaggi. Arbitro dell'incontro sarà Daniele Orazietti della sezione di Nichelino, assistenti Giuseppe Coviello di Molfetta e Giuseppe Francesco Magnifico di Bari.