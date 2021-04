Il Corato Calcio si regala Anibal Daniel Montaldi

La società USD Corato Calcio 1946, è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Montaldi Anibal Daniel.Attaccante argentino di sicuro affidamento, farà sicuramente comodo alla squadra neroverde, impegnata nel rush finale, di questo anomalo campionato di Eccellenza pugliese 2020/21.Anibal Montaldi, centravanti senza tempo e senza età, ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, avendo militato in piazze importanti, dove ha quasi sempre lasciato il segno, andando molto spesso in doppia cifra.Nardò, Monopoli, Virtus Francavilla, Bisceglie, Fasano sono solo alcune delle squadre in cui ha militato in carriera e dove ha senza dubbio lasciato bei ricordi a suon di gol.Montaldi, che si sta già allenando da inizio settimana, con il resto del gruppo, sarà a disposizione di mister Scaringella, per la trasferta di domenica a Stornara contro il Real Siti.