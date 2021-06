Corato Calcio, fine di un sogno. Sconfitta in finale playoff

Finisce il sogno del Corato, continua quello dell'Audace Barletta.Nella finale playoff del girone A del campionato di Eccellenza sono i biancorossi di mister Franco Cinque ad imporsi con il punteggio di 2-0: decisivi due calci di rigore realizzati nel primo tempo, all'8' dall'ex Vicedomini (poi costretto ad uscire per infortunio al 20') che spiazza Addario e da Stefanini al 26', questa volta l'estremo difensore neroverde intuisce l'angolo giusto ma non riesce a deviare la sfera.Nulla da fare per la squadra di mister Scaringella, che nel primo tempo prova a pungere gli avversari con due occasioni per Cotello e nella ripresa sfiora il gol con due conclusioni di Caruso e Petitti respinte dal portiere. Non tantissime le emozioni in una gara condizionata dal gran caldo: l'Audace Barletta/Trinitapoli ha saputo sfruttare gli episodi e in difesa ha rischiato poco. Gli ofantini continuano a sognare e domenica prossima affronteranno il Matino, che a sorpresa ha vinto di misura sul campo della favorita Otranto: è l'ultimo step per centrare uno storico approdo in Serie D. Il Corato, invece, rimanda ancora il ritorno nel massimo campionato dilettantistico e nella prossima stagione proverà ad essere protagonista per il salto di categoria.